Nord Stream 2 może nie powstać? Aleksander Kwaśniewski mówi wprost

Niemcy wysłały na Ukrainę 5 tys. hełmów dla żołnierzy, choć Kijów prosił o znacznie więcej. Wcześniej m.in. USA dozbroiły ukraińskie wojska przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji. O ocenę zachowania Berlina Patrycjusz Wyżga pytał w programie "Newsroom" byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. - Zachowuje się moim zdaniem słabo i niekonsekwentnie. Można mówić, że rząd jest świeży i trzypartyjny, więc uzyskanie wspólnej opinii nie jest łatwe. W Niemczech polityką zagraniczną zajmuje się z jednej strony MSZ w rękach Zielonych, a z drugiej strony sam kanclerz, który jest socjaldemokratą. Ważne jest to, co wczoraj słyszałem z ust wiceszefowej Departamentu Stanu, że Amerykanie dogadali się z Niemcami, że gdyby doszło do agresji militarnej, to Nord Stream 2 nie będzie działać. Niemcy na to wyrazili zgodę. Wysłanie 5 tys. hełmów jest ośmieszające dla Niemiec. Polska dyplomacja, więc prezydent, premier i MSZ, powinni Niemcom tłumaczyć, że ich pasywność w tej sprawie jest błędem. Trzeba wykazać dużo więcej zrozumienia - mówił Aleksander Kwaśniewski w programie WP.