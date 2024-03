Nominat Ziobry odwołany. Maciej Nawacki stracił stanowisko

Maciej Nawacki po zebraniu tłumaczył, że nie mógł "dopuścić do bezprawia na zebraniu sędziów". Przekonywał, że "zebranie sędziów nigdy nie miało żadnych kompetencji w zakresie postępowania dyscyplinarnego". Jego zdaniem "mamy do czynienia ni mniej, ni więcej, tylko z pewnego rodzaju hucpą polityczną w wykonaniu sędziów". Dodał, że ma nadzieję, że zakończy to nowelizacja ustaw sądowych, czyli tzw. ustawa kagańcowa.