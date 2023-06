Pożar w Domu Dziecka. Ogień pojawił się w nocy

Pożar w Domu Dziecka

Wewnątrz znajdowało się piętnaścioro dzieci w wieku od 6 do 17 lat oraz ich opiekunki, które bez zwłoki podjęły się ewakuacji swoich podopiecznych z płonącego budynku. To one jako pierwsze próbowały stawić czoła pożarowi, ale ze względu na siłę żywiołu, ich wysiłki okazały się nieskuteczne.