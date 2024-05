Nocny atak na polską granicę. Próbowano podpalić posterunek strażników

Niespokojna noc na granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna opublikowała nagranie z kamer monitoringu na odcinku w Białowieży z ostatniej niedzieli. Na materiale widać, jak dochodzi do ataku na posterunek polskich strażników przy użyciu kamieni i płonących konarów. "W rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Białowieży cudzoziemcy usiłowali sforsować graniczne rzeki Przewłoka i Leśna Prawa. Kilkukrotnie doszło też do agresywnych zachowań ze strony osób znajdujących się za techniczną zaporą. Podczas jednego z takich zdarzeń migranci usiłowali podpalić wojskowy posterunek" - przekazała Straż Graniczna w oświadczeniu. Polscy funkcjonariusze nie dali się sprowokować. Przeczekali najtrudniejszy moment, a następnie zwiększyli ilość patroli na tym odcinku, by w razie powtórki być na straży granicy.

