Nocne forsowanie granicy. Kamery zarejestrowały interwencję służb

Niespokojna noc na granicy z Białorusią. Tym razem na odcinku placówki Straży Granicznej w Mielniku doszło do próby nielegalnego przekroczenia granicy przez cudzoziemców. Straż Graniczna udostępniła nagranie, które zarejestrowały kamery monitoringu skierowanego na ogrodzenie. Z początku czujniki ruchu wykryły migranta na samej górze muru w momencie prób przecinania kolczastej siatki. Wszystko jednak obserwował na kamerach jeden z funkcjonariuszy SG, który od razu powiadomił o tym patrol. Jak widać na nagraniu, do nielegalnego przekroczenia granicy nie doszło, ponieważ migranci przestraszyli się polskich pograniczników. "Cudzoziemcy inspirowani przez służby białoruskie każdego dnia próbują forsować zabezpieczenia graniczne. Dzięki barierze elektronicznej monitorujemy sytuację na granicy, a obecność patroli w terenie pozwala na szybką reakcję. Nagranie wykonane na odcinku Placówki SG w Mielniku. Do przekroczenia granicy nie doszło" - przekazała Straż Graniczna. Według oficjalnych danych podlaskiego oddziału SG, minionej doby aż 25 cudzoziemców próbowało nielegalnie przedostać się do naszego kraju na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Białowieży i Mielniku.