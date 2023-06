Noc świętojańska 2023. Kiedy wypada?

Noc świętojańska to zwyczajowe określenie chrześcijańskiej wigilii Świętego Jana. To odpowiedź na obchodzone przez Słowian, Anglosasów oraz Germanów, święto związane z letnim przesileniem. Chociaż obecnie nazwy Noc świętojańska i Noc Kupały często są używane wymiennie, stanowią one dwa różne święta.