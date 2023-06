Przesilenie letnie 2023. Kiedy wypada? To zakończenie wiosny

Przesilenie letnie. Astronomiczny początek lata

Letnie przesilenie to zjawisko, do którego dochodzi, gdy oś obrotu Ziemi osiąga moment maksymalnego wychylenia w kierunku Słońca. Oznacza to, że promienie słonecznie padają prostopadle na równoleżnik, nazywany zwrotnikiem Raka. W czasie czerwcowego przesilenia biegun północny znajduje się bliżej gwiazdy centralnej, niż biegun południowy. Z tego względu w strefie podbiegunowej, leżącej na północy miejsce ma dzień polarny.