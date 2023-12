Noc spadających gwiazd 2023. W grudniu dwa deszcze meteorów

Gdzie wypatrywać Geminidów? Radiant ich roju znajduje się w okolicy Kastora - drugiej co do jasności gwieździe gwiazdozbioru Bliźniąt, co oznacza, że po zmierzchu radiant Geminidów znajduje się tuż nad horyzontem. Pierwszy z grudniowych rojów meteorów można obserwować aż do świtu.