Noc spadających gwiazd 2023. Październik. Najpierw Drakonidy. To jednak nie koniec

Kiedy jest noc spadających gwiazd 2023? Orionidy pojawią się na niebie

Drugą okazją do obserwacji spadających gwiazd w październiku zapewnią Orionidy. To rój meteorów związanych z kometą Halleya. Jest on widoczny od 2 października - warto jednak poczekać do drugiej dekady miesiąca. Maksimum roju Orionidów nastąpi bowiem 21 października. W przypadku sprzyjających warunków pogodowych spadające gwiazdy będzie można podziwiać w każdym regionie Polski.