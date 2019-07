Nitras kolejny raz ukarany przez Kuchcińskiego. Wcześnie poseł PO chciał ukarania Marszałka Sejmu

Sławomir Nitras po raz kolejny będzie miał obniżoną pensję za zakłócanie obrad Sejmu. Wcześniej poseł PO złożył wniosek w sprawie naruszenia powagi Sejmu przez marszałka Marka Kuchcińskiego. Powodem było ekspresowe tempo przyjęcia przez posłów nowelizacji Kodeksu karnego.

- Raport kościelny mówi o 382 księżach-pedofilach. W więzieniu jest dwóch. Pytam się gdzie jest tych 300 pozostałych? - zwracał się w emocjonalnych słowach do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. - To prawie 700 dzieci, to jest wyrzut sumienia nas wszystkich - przyznał Nitras. Po zejściu z sejmowje trybuny parlamentarzysta próbował wręczyć dziecięce buciki prezesowi Kaczyńśkiemu.