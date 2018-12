Nikt już nie panuje nad Brexitem. Reakcją na dramat jest śmiech

Stwierdzenie, że w polityce brytyjskiej panuje chaos, to jak nie powiedzieć nic. Konia z rzędem temu, kto wie, co się stanie. Drzewka scenariuszy się rozgałęziają, a na scenę wychodzą satyrycy. Oni przynajmniej są śmieszni.

W obliczu buntu wewnątrz własnej Partii Konserwatywnej i braku poparcia w Izbie Gmin debatującej nad porozumieniem z UE w sprawie Brexitu, premier Theresa May zawiesiła głosowanie. W żaden sposób nie uprościło to sytuacji politycznej w Londynie, zwłaszcza że Bruksela nie zgadza się na żadne zmiany do liczącego ponad 500 storn porozumienia.