NIK doniósł na Morawieckiego. Mecenas Dubois wyjaśnił, co teraz się stanie

Gościem programu "Newsroom WP" był Jacek Dubois, adwokat, członek Trybunału Stanu. Odniósł się to możliwych skutków doniesienia szefa NIK Mariana Banasia do prokuratury ws. tzw. wyborów kopertowych. - W tym momencie powinno wkroczyć prawo karne, bo trzeba zbadać, czy władza działała z kompetencją. Jeżeli nie, to znaczy, że naruszyła uprawnienia, co może się wiązać z odpowiedzialnością konstytucyjną lub odpowiedzialnością z kodeksu karnego - mówił prawnik. Jak dodał, trzeba także zbadać, czy doszło do niegospodarności. - Trzecia kwestia dotyczy danych osobowych Polaków, które zostały oddane prywatnej firmie - zaznaczył Dubois. Według niego więc mogło dojść do trzech przestępstw o ogólnopolskim zasięgu.

