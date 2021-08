NIK apeluje do CBA. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik reaguje

Jak zaznaczył, CBA na pewno się z tym raportem zapozna. - Natomiast nie wiem, czy jest coś nieprawidłowego w tym, że z Funduszu Sprawiedliwości poszły pieniądze chociażby na sprzęt do ścigania przestępców dla polskich służb. To jest rzecz oczywista, że na takie cele te środki mogą być wydatkowane, a z tego, co wiem, to na pewno będzie to jeden z kierunków ataku - powiedział Wąsik.