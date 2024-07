"Nigdzie się nie wybieram". Biden ucina spekulacje

Z sondażu NPR/PBS opublikowanego w piątek wynika, że Biden prowadzi z Trumpem w stosunku 50 do 48 proc., co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z ankietą przeprowadzoną przed debatą kandydatów na prezydenta 27 czerwca. Reuters zwraca jednak uwagę, że od tego czasu co najmniej 19 demokratycznych polityków wezwało, aby Biden ustąpił. Demokraci mogliby wybrać wówczas innego kandydata.