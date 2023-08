Niezwykłe zjawisko nad festiwalem Pol'and'Rock. "Niczym wielkie zwierciadło"

Zakończony w sobotę kolejny Pol’and’Rock Festival był nie tylko okazją do wysłuchania wielu koncertów. Okazuje się, że uczestnicy wydarzenia na lotnisku Broczyno w Czaplinku mogli też podziwiać niezwykłe zjawisko na niebie. - Chwilę po zejściu ze sceny Akademii Sztuk Przepięknych jeden z festiwalowiczów podbiegł do mnie z telefonem i pokazał mi piękne zdjęcie obłoków srebrzystych nad Dużą Sceną - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Karol Wójcicki, autor bloga zglowawgwiazdach.pl. Jak wyjaśnił, są to "najwyższe znane ludzkości chmury". - Obłoki srebrzyste w nocy odbijają światło z drugiej strony planety, niczym wielkie zwierciadło zawieszone nad Arktyką na granicy atmosfery. Możemy je podziwiać latem nad północnym horyzontem - tłumaczył Wójcicki. Gość WP zdradził też, że niewiele brakowało, aby nad festiwalem pojawiło się inne, niezwykłe zjawisko. - Idę o zakład, ale niestety chmury nam to pokrzyżowały, że gdyby tylko pogoda dopisała, to w nocy z piątku na sobotę nad Dużą Sceną teoretycznie była możliwa do zobaczenia zorza polarna. Warunki bardzo temu sprzyjały - przekonywał. Wójcicki przypomniał ponadto, że w połowie sierpnia będzie okazja do obserwacji Perseidów. W tym roku będzie je można zobaczyć w nocy z 12 na 13 sierpnia.