norwegia + 1 wiking oprac. Paulina Górnicka 50 min. temu Niezwykłe odkrycie w Norwegii. Co kryje w sobie starożytny statek? Norwescy archeolodzy w pobliżu dawnego miasta Edøy na zachodzie kraju odkryli nieznane do tej pory miejsce pochówku łodziowego z czasów wikingów. Znajdujący się pod ziemią statek może mieć olbrzymie znaczenie historyczne.

Farma, na której zlokalizowano statek (NIKU) Statek został odkryty dzięki badaniom przy pomocy georadaru. Na opublikowanych zdjęciach widać wyraźny zarys łodzi wraz z resztkami rowu. - Jest to bardzo charakterystyczna cecha kopców grobowych - powiedział Dag-Øyvind Solem z Norweskiego Instytutu Badań Dziedzictwa Kulturowego (NIKU). Na łodzi najprawdopodobniej znajdują się szczątki starożytnego nordyckiego przywódcy wraz z bronią, łupami i innymi cennymi przedmiotami. Odkrycie może dostarczyć wielu informacji o starożytnym budownictwie okrętowym i rytuałach pogrzebowych w Norwegii. Ze zdjęć wynika, że oba końce statku są poważnie uszkodzone, natomiast większa część kadłuba wydaje się nietknięta. Obraz z radaru jest na tyle szczegółowy, że eksperci szacują, że statek miał ok. 16-17 metrów długości. NIKU Archeolodzy odkryli statek przypadkiem. Obszar, na którym się znajduje, leży poza rejonem badań. - Właściwie zakończyliśmy już pomiary, ale ponieważ zostało nam trochę czasu, postanowiliśmy zrobić szybki skan pola, które znajduje się obok - powiedział Manuel Gabler z NIKU. - Okazało się, że była to dobra decyzja - dodał archeolog. Odkrycie zaskoczyło również farmera, do którego należy ziemia. Mężczyzna nie ma jednak nic przeciwko dalszym badaniom. - Jest bardzo entuzjastycznie nastawiony do projektu - podkreśla Gabler. Naukowcy mówią o odkryciu o olbrzymim znaczeniu historycznym. W Europie znaleziono do tej pory siedem miejsc pochówku łodziowego z czasów wikingów, czyli pochodzących z okresu między 800 a 1050 rokiem. Największy pochowany statek nordycki, jaki kiedykolwiek znaleziono - statek Gjellestad - miał na zdjęciach ten sam kształt, co obecne znalezisko. Wikingowie zgodnie z tradycją chowali swoich władców w łodziach wraz z końmi, zbroją i bogactwem, które miało im służyć w życiu po śmierci. Zobacz też: Dziecko Polki z Wielkiej Brytanii ma być adoptowane przez parę homoseksualną. Jest reakcja Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl