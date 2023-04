Niezwykłe miejsce w Polsce. Bilet kosztuje tylko dwa złote

Duma miasta - tak często można usłyszeć o Ogrodzie Botanicznym w Kielcach. 1 maja 2023 r. po przerwie zimowej znów zostanie otwarty dla zwiedzających. Rok temu przeżył prawdziwe oblężenie - tysiące osób podziwiało to, co ogród ma do zaoferowania. Koszt biletu w dniach 1-3 maja to zaledwie dwa złote od osoby.