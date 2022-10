Niezwykłe, co wykopali w miejscu bitwy z Krzyżakami. Odkrycie pod Płowcami

Jeszcze niedawno archeolodzy ogłaszali swój wielki sukces pod Płowcami, gdzie odnaleźli ślady prosto z pola bitwy z Krzyżakami, a już pojawiły się kolejne ciekawe odkrycia. Tym razem pozwalają one poznać codzienne życie okolicznych mieszkańców, sięgające nawet ponad trzech tysięcy lat wstecz. Największą niespodzianką okazał się wykonany z brązu sierp, którym dawniej pracowali rolnicy. Wykopano go w Jarantowicach na Kujawach. - Podobne sierpy były używane w epoce brązu już 3500 lat temu. Związane są z kulturami pól popielnicowych, prawdopodobnie z rolnikami kultury łużyckiej, którzy tu uprawiali proso, pszenicę, orkisz, jęczmień, ale też sadzili groch, śliwę czy oczeret, który używali do wyplatania plecionek. W tych pracach niezbędny był sierp. Znane są także wersje leworęczne - tłumaczy w nagraniu dla Wirtualnej Polski Robert Wyrostkiewicz, archeolog ze Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Archeologicznego "GAL". Wśród wydobytych artefaktów znalazły się także między innymi fibule do spinania szat, monety, guzik szlachecki kontuszowy, który dawniej mógł służyć jako środek płatniczy czy też pierścionki. - Jeden z pierścieni nazwaliśmy pierścieniem Arabeli, tej z czechosłowackiego filmu dla dzieci z lat 70. XX wieku. Jest równie majestatyczny i tajemniczy. Znaleziony przy dawnym dworze w Latkowie. Kto wie, może jego pokaźny rozmiar manifestować miał powagę stanu dziedziczki lub uwydatniać jej urodę? - spekuluje odkrywca pierścienia z okazałym oczkiem, Patrycja Pawlak ze Stowarzyszenia Brzescy Poszukiwacze Historii. Organizatorami poszukiwań było Muzeum Wojny i Pokoju oraz Stowarzyszenie Poszukiwawczo-Archeologiczne "GAL".