Niezwykle ciepły październik. "Ma to związek z ocieplaniem się klimatu"

Temperatury w październiku będą się utrzymywały około 20 st. C. To efekt ciepłego frontu skandynawskiego, który napiera na Polskę. - Wysokie jak na październik temperatury są wywołane zawirowaniami w cyrkulacji atmosfery ziemskiej, a ta jest sterowana przez obszary powietrza arktycznego, które stale się ociepla - wyjaśnia prof. Mariusz Figurski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Jakby nie było, ma to związek z postępującym ocieplaniem się klimatu - dodaje.