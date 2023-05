"Tak, super". Minister pytany o niezręczne słowa koleżanki z rządu

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus ocenił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że Ukraina pomogła nam w negocjacjach z Unią Europejską. Podkreślił, że "czuje zrozumienie ze strony ukraińskiej". - Ukraina pomogła nam w obudzeniu UE - powiedział Telus. Szef resortu rolnictwa poproszony został też o komentarz do słów wiceminister rozwoju i technologii Olgi Semeniuk-Patkowskiej o tym, że "Polska jest beneficjentem skutków ujemnych" kryzysu zbożowego. - Tak, właśnie, super - stwierdził od razu szef resortu rolnictwa, nie odnosząc się do uwagi o podnoszonej niezręczności sformułowania użytego przez Semeniuk. Wskazał za to, że koszt pomocy Kijowowi w zakresie eksportu produktów rolnych ponoszą nadal kraje położone przy granicy z Ukrainą. - Chcemy, żeby systemem monitoringu SENT zostały zabezpieczone transporty innych produktów aby mieć pewność, dokąd jadą - mówił również minister Robert Telus, pytany o rozmowy ze stroną ukraińską na temat tranzytu ich towarów. Więcej w materiale wideo.