Niezapowiedziani goście. Kobieta nagrała, co działo się pod jej domem

Intruzi na prywatnej posesji. Gdy nad ranem Amerykanka Olivia Germano obudziła się i poszła do kuchni, zobaczyła, że na jej posesji roi się od małych niedźwiadków. Od razu chwyciła za telefon i nagrała całe zdarzenie. Jej film udostępniła m.in. agencja Reutera, po tym, jak nagranie stało się hitem w amerykańskich mediach. Widać na nim, że każdy z drapieżników jest dość zajęty sobą. Szczególną uwagę zwracają jednak niedźwiadki, bawiące się na trampolinie. Po ich zachowaniu można wywnioskować, że spodobało im się zabawa w tym miejscu, podczas gdy reszta też próbowała dostać się na środek trampoliny. - Pewnego dnia pracowałam nad moją książką i spojrzałam w górę, by zobaczyć niedźwiedzią rodzinę skaczącą na trampolinie. Wyciągnęłam kamerę i nagrałam film. Podobało im się również nasze palenisko i część jadalniana. Skakały, brykały i bawiły się. Są bardzo podobne do nas, ludzi - przekazała Germano. Co ciekawe, jak dowiedział się Reuters, 58-latka urodziła się w Polsce i wyemigrowała do USA w 1979 r. Kobieta zdradziła także, że niedźwiedzie rodziny często odwiedzają jej dom, jednak ona ich nie dokarmia ani też nie przegania, bo jak twierdzi "szanuje ich dziki instynkt".