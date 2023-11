"Niezamierzona groteska". Ekspert o zachowaniu Kaczyńskiego w Sejmie

W programie specjalnym WP dr Jarosław Kuisz, redaktor "Kultury Liberalnej", komentował zachowanie Jarosława Kaczyńskiego przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia Sejmu. Prezes PiS mówił w kuluarach o Tusku, że to “człowiek-Niemiec”, który stosuje “niemieckie chamstwo”. - Kaczyński przyjął dogmat, jakiś taki zestaw trzech, czterech stwierdzeń kierowanych do obywateli. (…) Jedno z nich brzmi: kto nie jest z PiS-em, to jest najprawdopodobniej związany z Niemcami, może Rosją, albo jakimś innym krajem. W tej chwili produkcja tego typu stwierdzeń przyjmuje formę niezamierzonej groteski. Gdy ktoś mówi takie rzeczy przed wyborami, to ma jednak sprawczość. A teraz to wygląda na oderwanie od rzeczywistości - stwierdził Kuisz. Dodał, że badania jednoznacznie wskazują, iż antyniemiecka retoryka nie działa na wyborców.

