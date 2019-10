Niewybuchy w pięciu miejscowościach w województwie świętokrzyskim

Niewybuchy pochodzą najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Policja podejrzewa, że jeden z pocisków chciała wykorzystać grupa przestępcza.

W kompleksie leśnym we Włoszczowie znaleziono pociski artyleryjskie, detonatory i zapalniki. Podczas dalszego przeszukania saperzy natrafili na miejsce, gdzie prawdopodobnie dokonywano rozbierania pocisków. Materiały pochodzą najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej.

- To, co zastaliśmy na miejscu sugeruje, że jakaś grupa przestępcza odzyskiwała tam materiały wybuchowe - tłumaczy st. chor. sztab. Robert Krasowski, dowódca Patrolu Rozminowania z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.