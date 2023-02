Niewolnice w domu byłego ministra sprawiedliwości

Hazel otrzymywała codziennie folder z zadaniami do wykonania. - Czasami pracowałam do 22.00 lub 23.00, by wykonać wszystkie zadania, ponieważ w innym wypadku zostałabym zbesztana. To były całe strony zadań. Czułam się, jakbym była w więzieniu - powiedziała 32-latka cytowana przez "Daily Mirror". - Pewnego razu kiedy popełniłam błąd, kazała (Rebecca Djanogly - przyp. red.) mi wyciągnąć teczkę. Później kazała mi usiąść i przeczytać na głos cały folder. Kiedy zaczęłam płakać, powiedziała mi: "Przestań płakać, zachowuj się jak dorosła i czytaj dalej".