Niewielka szansa na zakaz palenia na balkonach. "Niemożliwe do wprowadzenia"

Dokumenty wzywające Ministerstwo Zdrowia do narzucenia przepisów zakazujących używania nikotyny w postaci tradycyjnych papierosów oraz elektronicznych urządzeń na balkonach i tarasach budynków mieszkalnyc h, wpłynęły na początku maja. To nie jest pierwsza taka petycja.

Do kolejnej próby walki z balkonowymi palaczami odniosła się w czwartek Izabela Leszczyna. Jak podaje PAP, minister przyznała, że wydaje jej się to zbyt daleko idące. "Nie sądzę, żeby to było możliwe do wprowadzenia" - powiedziała.

Minister przypomniała też o przygotowanym przez resort projekcie dotyczącym e-papierosów. "Wydaje mi się, że to, co moglibyśmy zrobić naprawdę szybko, to zakaz papierosów elektronicznych, które nie zawierają nikotyny, żeby one nie mogły być dostępne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia" - podkreśliła Leszczyna.