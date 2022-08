Niewidzialny myśliwiec Chengdu J-20 w akcji. Chińczycy pokazali, co potrafi

Chińskie myśliwce J-16 i J-20, zaprezentowały niedawno swoją potęgę na Changchun Air Show. Zarówno J-16, jak i J-20 zostały wykorzystane przez Siły Powietrzne Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej do zastraszenia Tajwanu, gdy Pekin chce ponownie zjednoczyć wyspę z kontynentem. J-20 to najnowocześniejszy myśliwiec w ich arsenale. Chiński analityk wojskowy, Wang Mingzhi, powiedział w piątek dla "Global Times", że może szybko zająć pozycje do ataku, ponieważ manewry takie jak strome obroty i szybkie skręty po podciąganiu i nurkowaniu są często używane w walce powietrznej. Li Debing, pilot, który pilotował J-20 podczas imprezy, powiedział, że loty J-20 były zorientowane na walkę. Powietrzne demonstracje tych samolotów miały miejsce kilka tygodni po tym, jak uczestniczyły w ćwiczeniach wokół Tajwanu po wizycie Nancy Pelosi. Podczas gdy J-16 jest najczęstszym gościem tajwańskiej Strefy Identyfikacji Obrony Powietrznej, to J-20 został rozmieszczony na Morzu Wschodniochińskim i Południowochińskim do patroli bojowych.