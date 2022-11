Niewidzialni fińscy snajperzy. Ilu z nich dostrzegasz?

Dowód na to przedstawił internetowy post. Fińska armia opublikowała na swoim koncie na Twitterze zdjęcie, na którym fińscy żołnierze giną bez śladu w zimowym krajobrazie. Ta publikacja to swego rodzaju łamigłówka, do której rozwiązania zaproszeni są internauci. Muszą sprawdzić przenikliwość swojego wzroku i odpowiedzieć na pytanie, ilu snajperów ukrywa się na tej fotografii.