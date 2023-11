Nietypowe zachowanie Grzegorza Brauna. Jako jedyny ślubował w inny sposób

- Chciałbym z tego miejsca zaapelować do was o to, byście szanowali siebie nawzajem. Wyrazem tego wzajemnego szacunku, ale też szacunku wobec wyborców, powinno być to, że każdy klub parlamentarny ma wskazanego przez siebie reprezentanta w prezydium Sejmu - powiedział Duda. Nawiązał w ten sposób do kontrowersji wokół wskazania na wicemarszałka Sejmu Elżbiety Witek.