Nietypowa reakcja Pawła Kukiza na nominację Adama Andruszkiewicza

Na nominację Adama Andruszkiewicza na wiceministra cyfryzacji nie mógł nie zareagować Paweł Kukiz. Zrobił to w niebanalny sposób. Zamiast komentarza, zamieścił wierszyk. "Wodzowie nie są nieomylni" - napisał.

Adam Andruszkiewicz, były prezes Młodzieży Wszechopolskiej wszedł do Sejmu z listy Kukiz'15. Klub opuścił w listopadzie 2017 r. roku, a 28 grudnia ubiegłego roku został powołany na wiceministra cyfryzacji. Do sprawy odniósł się Paweł Kukiz na Facebooku.

"Robaczek na górkę się wdrapał, krzyknął: Jestem królem świata!

I chociaż bardzo się zasapał, był dumny, bo poświęcił lata.

O jakże ważny jestem teraz - myślał o sobie z uwielbieniem.

Bez słowa spełniał każdy rozkaz i nie rozmyślał nad znaczeniem.

W głowie mu mocno zaszumiało, gdy się swą władzą rozkoszował.

Spojrzenie z góry omamiało, swoją potęgę delektował.

- Robaczku - mądra kotka pyta. - Dlaczego nad innych się stawiasz?

Twa władza jest hańbą okryta. Nie myślisz, lecz chętnie rozprawiasz.

Władza to nie jest prosta sprawa. Potrzebna mądrość i rozwaga.

Ty słyszysz tylko miernot brawa, a twoja postać to jest blaga.

Robaczek słów kotki nie słuchał i w swojej pysze się ogłupiał.

Na protektorów swoich dmuchał. Gdy się obudził, to osłupiał.

Ot, taka mądrość z fraszki płynie, by umiar mieć, innych szanować.

Bo gdy się wdrapiesz po drabinie, spaść łatwo

i honor zmarnować".