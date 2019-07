Nietypowa interwencja radnego PiS Mariusza Tracza. Ma uwagi do repertuaru kina w Kraśniku

Filmy pokazywane w jednym z kin w Kraśniku budzą niepokój starszych osób - alarmuje radny PiS Marian Tracz. Podziela uwagi mieszkańców, dlatego złożył w sprawie interpelację.

Nie wiadomo, które konkretnie pozycje nie podobają starszym mieszkańcom Kraśnika. - Ja mogę powiedzieć o bajkach dla dzieci. W ubiegłym roku byłem w kinie z wnuczkami. Zauważyłem, że niektóre dzieci płaczą i tulą się do matek. Jedna z moich wnuczek powiedziała zaś, że więcej do kina iść już nie chce - powiedział Tracz w rozmowie z dziennikiem.

Mieszkańcy Kraśnika lubią horrory

Co na to przedstawiciele kina? - Postaramy się bardziej urozmaicić repertuar - stwierdził Wojciech Gołoś, dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. I zaznacza, że ostatnie uwagi do kinowego repertuaru dotyczyły filmu "Kler" Wojciecha Smarzowskiego.