"Nietolerancyjna jak Lewica". Drwiny i oburzenie po układzie z PiS

Platforma Obywatelska krytykuje Lewicę za rozmowy z obozem Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Krajowego Funduszu Obrony. - Uważam, że Lewica nic nie wywalczyła. Teraz robią "dobrą minę do złej gry". Jedyne co wywalczyła Lewica to catering, jeśli taki na tym spotkaniu był - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Bogdan Zdrojewski (PO). - Popsuli opinię całej opozycji. Patrzę na to z dużą przykrością, bo uważam, że błędy Lewicy to błędy całej opozycji: także Platformy, Szymona Hołowni i PSL. Zachowanie Lewicy jest denerwujące, bo oni tego nie rozumieją - mówił gość Michała Wróblewskiego. Zdaniem Zdrojewskiego Lewica jest ostatnio "formacją niezwykle nietolerancyjną". - Tolerują wyłącznie swój pogląd i nie zauważają nawet konieczności dobrej komunikacji - stwierdził Bogdan Zdrojewski.

