"Niestawianie się do prokuratury skutkuje akcją milicji". Wpadka Ryszarda Terleckiego po zatrzymaniu Frasyniuka

Zatrzymanie Władysława Frasyniuka przez policję to niewątpliwie temat dnia. Niemal każdy zabrał głos w sprawie porannej akcji. Znalazła się jednak osoba, która zrobiła to w sposób szczególny. Marszałek Sejmu pomylił policję z milicją.

"Milicja" kontra "policja" - zobacz nagranie

Ryszard Terlecki doskonale zna czasy, w których to milicja, a nie policja pukała do drzwi. Współpracował ze studenckimi grupami solidarnościowymi w latach 70., a w 1980 roku dołączył do NSZZ Solidarność. Działał ramię w ramię z Komitetem Obrony Robotników. Publikował w podziemnych pismach.