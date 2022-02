Madryt. "Noszą maczety w nogawkach". Dwie młode osoby nie żyją

Dwie młode osoby zginęły, a trzy inne zostały ranne w pięciu bójkach ulicznych, do których doszło w weekend w Madrycie. Rany, jakich doznały ofiary, to ciosy bardzo ostrymi narzędziami, prawdopodobnie maczetami. Do awantur dochodziło w różnych częściach miasta. Policja spekuluje, że chodzi o porachunki młodocianych gangów.