Niespodziewany nocny gość. Niedźwiedź “zadzwonił” do drzwi

Nietypowy gość zapukał do drzwi Wendy Watson, mieszkającej w USA, w południowej Karolinie. Nagranie wykonane przydomową kamerą zaskoczyło kobietę, która nie spodziewała się, że tuż pod jej domem, o godzinie 03:30 nad ranem pojawi się niedźwiedź. Zwierzę podeszło do drzwi i wspięło się na tylne łapy, unosząc przednią w geście naciśnięcia dzwonka do drzwi. Dzięki temu nagranie sprawia wrażenie, jakby zwierzę przyszło w gości do Wendy. Po chwili jednak odwrócił się i odszedł z kwitkiem - nikt nie otworzył mu drzwi. Pozostał po nim tylko ten krótki filmik oraz odcisk nosa na szybie. Kobieta twierdzi, że niedźwiedź jest dość częstym gościem i lubi częstować się zawartością znajdujących się przed domem karmników dla ptaków. Może tym razem chciał dodatkowo wpaść na herbatę?