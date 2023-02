Niespodziewany gość w szkole. Wpadł przez okno, nagranie hitem w sieci

"OH DEER!?? To jest to, co powiedzieliśmy, kiedy przybyliśmy do szkoły w poniedziałek rano. Mieliśmy niespodziewanego intruza w ten weekend, który niewątpliwie chciał zobaczyć wszystkie WIELKIE rzeczy, które działy się w naszej szkole. Kamera uchwyciła skaczącą przez okno łanię w jednej z naszych klas. Została na kilka godzin, a potem postanowiła odejść. Przez kilka minut uczyła się jak chodzić po naszych woskowanych podłogach. Po zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku wyskoczyła przez okno, tak szybko, jak weszła. Cieszyliśmy się, że łani nic się nie stało" napisano na facebookowym profilu Evergreen Elementary School.