Niespodziewane wydarzenie w Bułgarii. Macedończycy nie mogą uwierzyć swojemu szczęściu

Nagły zwrot w Bułgarii. Sofia znosi weto w sprawie unijnej akcesji Macedonii Północnej do UE. Dzieje się to w czasie, gdy upada bułgarski rząd, kraj ogarnięty jest chaosem, a w stolicy doszło do demonstracji. Piątkowa decyzja parlamentu w Sofii o dopuszczeniu sąsiada do unijnych struktur jest zaskoczeniem dla Macedończyków.