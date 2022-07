Niespodziewane posunięcie. Czeczeni dołączyli do Ukraińców

Czeczeni wsparli Ukrainę

Radio NPR rozmawiało z jednym z czeczeńskich żołnierzy - Mansurem. Mężczyzna przebywa w Zaporożu i walczy z Rosją, chcąc zniszczyć "zło". - W carskiej Rosji generał Jermałow ukradł nam wszystko. Ale my go przeżyliśmy. Stalin umarł. Putin umrze. My przeżyjemy tych ludzi - powiedział.