Rosja uzupełnia straty. "Ich jakość to jedna wielka tragedia"

Jak informował wcześniej ukraiński sztab generalny, w wielu przypadkach do obsługi magazynów logistycznych wysyłani są rosyjscy poborowi. Mają być kierowani do prac na tyłach frontu – do obsługi obrony przeciwlotniczej, ochrony składów zaopatrzeniowych i transportu. Wg Ukraińców powodem jest niezadowolenie społeczne w Rosji po wysłaniu poborowych na front w pierwszej fazie wojny. M.in ze względu ogromne straty wśród nieprzygotowanych do walki poborowych Kreml ostatecznie wycofał się z ogłoszenia powszechnej mobilizacji.