Niespodziewane poparcie dla Polski w UE. PiS może mieć powody do satysfakcji

Polska nieoczekiwanie zyskała ważnego sojusznika w batalii o pieniądze z nowego budżetu Unii Europejskiej. Z doniesień mediów wynika, że unijni prawnicy kwestionują pomysł Komisji Europejskiej, zakładający obcinanie funduszy dla krajów, które mają problemy z praworządnością. Dotyczy to m.in. Polski.

"DGP" dotarł do dokumentów, w których wynika, że służby prawne Rady Unii Europejskiej kwestionują pomysł KE. Ma on - w ich ocenie - być niezgodny z unijnymi traktatami.

Z opinii służb prawnych Rady UE wynika, że delegacje krajów członkowskich podniosły wątpliwości co do podstaw prawnych pomysłu KE we wrześniu, na spotkaniu grupy roboczej.