KE nie odpuszcza Polsce. Niepokojąca deklaracja

Na nic się zdały spełniające oczekiwania Brukseli zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym. Jak poinformowała komisarz ds. sprawiedliwości Viera Jourova, KE nie wycofuje na razie skargi z Trybunału Sprawiedliwości UE. Nie rezygnuje również z procedury z art 7.

Jourova rozmawiała o sprawie z grupą dziennikarzy z Czech. Choć pozytywnie oceniła ruch ze strony Warszawy, wskazała, że nie jest to coś, co powstrzymuje prowadzone procedury, czy to przed TSUE, czy też w ramach Rady ds. Ogólnych. - To nie jest coś co może zatrzymać procedurę z art 7. Debata w ramach Rady ministrów ds. europejskich będzie kontynuowana - oświadczyła.