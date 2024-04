Niespodziewana konsekwencja wojny. Rosja likwiduje łagry

Według oficjalnych danych w Rosji jest obecnie do 400 tys. więźniów. Pomimo ciągłych doniesień o nowych aresztowaniach czy sprawach karnych, kolonie karne znikają. Tylko w tym roku zamknięto co najmniej dwa łagry - podał komisarz praw człowieka dla Kraju Krasnojarskiego Mark Denisow.

W ostatnich latach liczba więźniów w Rosji spadała, co miało związek m.in. z dekryminalizacją przemocy domowej. W 2023 roku Władimir Putin zdecydował o dopuszczeniu skazańców do służby wojskowej. I to te przepisy prowadzą obecnie w dużej mierze do pustoszenia więzień.