Coraz więcej pesymistów w Ukrainie. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Tylko co czwarty respondent (25 proc.) spodziewa się, że sytuacja w kraju zmieni się na lepsze , 42 proc. uważa, że zmiany na lepsze raczej lub zdecydowanie nie nastąpią. Rok temu wśród respondentów było więcej optymistów niż pesymistów (odpowiednio 35 proc. i 30 proc.). Najwyższy odsetek respondentów z pozytywnymi oczekiwaniami jest na południu Ukrainy (44,1 proc.), najniższy - w centrum (18,4 proc.).

Co trzeci respondent (33,8 proc.) zgadza się, że obecnie wydarzenia na Ukrainie rozwijają się we właściwym kierunku. To znacznie mniej niż rok temu (50,8 proc.), ale więcej niż w 2022 roku (29,3 proc.).