Niespodzianka w kapsułkach do prania. Przemytnicy wpadli w Polsce

Dzięki wspólnej akcji CBŚP i Prokuratury Krajowej udało się rozbić gang narkotykowy. Grupa zajmowała się przemytem substancji zakazanych z Hiszpanii do Polski. Po roku śledztwa zatrzymano 9 osób – kurierów, dilerów i osoby odpowiedzialne za logistykę. Udaremniono trzy duże przemyty. Narkotyki przemycano w naczepach ciężarówek z legalnym towarem w kreatywny sposób – m.in. w opakowaniach kapsułek do prania. 69 kg marihuany, 6,4 l amfetaminy, kokainę i mefedron, ponad 3,8 mln zł w gotówce, dwie jednostki broni palnej, a także niemal 100 szt. amunicji – tyle zabezpieczono w ramach prowadzonych działań. Do najnowszych zatrzymań doszło w Warszawie, Gdańsku i Elblągu. Służby opublikowały moment ujęcia sprawców. "Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw narkotykowych" - podało w komunikacie CBŚP.

Rozwiń