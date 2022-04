Niesłusznie skazany. Po 32-latach wyszedł z więzienia

- Wykryliśmy całą kaskadę błędów w sposobie postępowania w sprawie, w tym przymus policyjny wobec kluczowego świadka, który był wówczas nastolatkiem - mówiła dziennikarzom podczas specjalnej konferencji Lara Bazelon, przewodnicząca komisji powołanej do powtórnego zbadania tej sprawy. To Komisja ds. Niewinności, która została powołana do życia w 2020 roku specjalnie do drobiazgowego analizowania postępowań sprzed lat.