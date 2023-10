Nieprzypadkowy termin. Zaufany człowiek Dudy zostanie ministrem

- Kiedy w małych miasteczkach, bo tam PiS niestety też straciło, kiedy tam na ryneczkach rozdawali ulotki, to ludzie podchodzili i pytali się: po ile wizy? To weszło głęboko do świadomości - podkreślił Mastalerek. W jego opinii to Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL byłby lepszym kandydatem opozycji na premiera niż przewodniczący PO Donald Tusk. Wszystko jednak wskazuje, że będzie nim szef Platformy. A informację o tym, politycy opozycji mają publicznie przekazać we wtorek rano.