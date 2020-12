Nieprawidłowości przy zbiórce podpisów? Zuzanna Rudzińska-Bluszcz odpowiada

Profesor Stanisław Żerko we wpisach na Twitterze wyliczał - według niego - serię nieprawidłowości pod listą organizacji pozarządowych wspierających kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich.

"Zadzwoniłem na numer podany na stronie Stowarzyszenia Matecznik. Sympatyczny pan nic nie wie, że Stowarzyszenie wsparło Panią Zuzannę Rudzińską-Bluszcz (nie wie, kto to) i że znajduje się na liście organizacji ją wspierających. Można by w ten sposób zweryfikować inne podpisy" - napisał Żerko w mediach społecznościowych.

"To jest jednak smutne, że żaden z dziennikarzy nie zadał sobie trudu zweryfikowania tej - znanej od wielu tygodni - listy poparcia dla Pani Zuzanny…" - dodał w innym wpisie. Na sugestie publicysty zareagowała sama zainteresowana.

- To organizacje same zbierały podpisy dla mnie, za co im bardzo dziękuję. Jestem z nimi w kontakcie i w tej chwili wyjaśniamy każde zgłoszenie - przekazała dwukrotnie w rozmowie z onet.pl Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Prawniczka dodała, że od kilkunastu godzinach stała się "odiaraą zmasowanego ataku trolli" - Od wczoraj dostaliśmy kilkaset nienawistnych maili i wiadomości - mówiła.