Niepowtarzalne zjawisko w Polsce. Jedyna wieczna zmarzlina w Europie Środkowej

Naukowcy wyjaśnili, że jeśli wystąpi znaczące uwolnienie gazu ziemnego do atmosfery, który zawiera gazy cieplarniane, takie jak metan, istnieje duże prawdopodobieństwo lawinowego uwalniania jego zasobów. Wypuszczenie dużej ilości gazu ziemnego może przyspieszyć proces ocieplania klimatu, co z kolei prowadzi do stopniowego topnienia wiecznych zmarzlin, co z kolei przyspiesza uwalnianie gazu.