Powrót obowiązkowej służby wojskowej? Wyniki badania mogą zaskakiwać

- To, co jest na pewno bardzo dobrą informacją, (...) to chęć wstępowania do Wojska Polskiego - mówił w środę wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku do dobrowolnej zasadniczej służby w wojsku zgłosiło się ponad 5 tys. osób. Zdaniem wicepremiera chętnych mogły zachęcić podwyżki uposażeń.