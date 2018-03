Niepokorny senator Waldemar Bonkowski. Tylko zawieszony, a tak naprawdę już go nie ma w PiS?

Przy Jarosławie Kaczyńskim jest prawie 30 lat, był jednym z pierwszych członków PiS. Waldemar Bonkowski został jednak odsunięty przez Jarosława Kaczyńskiego. Pojawia się pytanie, czy wróci. - Sprawa jest przesądzona - stwierdził rzecznik dyscyplinarny PiS.

Sam Bonkowski w udostępnieniu filmu nie widzi nic złego. Poniósł jednak konsekwencje. Zawiesił do prezes PiS Jarosław Kaczyński . Czy wróci? - Tu nawet nie można powiedzieć, że to była kropla, która przelała czarę, bo to było po prostu wiadro. Sprawa jest przesądzona. Jego już praktycznie nie ma w PiS - podkreślił Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS.

Krytycznych ocen w PiS jest więcej

- On zawsze miał taki swoisty sposób bycia i manifestowania swoich poglądów Jest ekspresyjny, mówi, co myśli, a myśli czasami niepoprawnie politycznie. Ale kiedy przekroczył granice, wszczęto stosowne postępowanie - powiedział Marek Ast.

Stanisław Piotrowicz stwierdził wprost: - Politycy muszą być bardziej powściągliwi. To, co może przeciętny obywatel, nie może polityk. - No wstyd za niego... To bardzo prosty człowiek Mówi to, co myśli, a takie ma poglądy - ocenił inny polityk PiS.