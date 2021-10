Niepokojący wzrost nowych przypadków. Kraska zdradził o ile

Jak tłumaczył wiceminister, szczególnie widoczne jest to w rejonach, w których zaszczepiło się najmniej osób. W tym kontekście wymienił województwa Polski wschodniej. Przy okazji, Kraska zaapelował do wszystkich niezdecydowanych osób, aby przyjęły jednak preparat przeciw COVID-19. Jak przekonywał, to najlepszy sposób na uniknięcie dotkliwych konsekwencji zakażenia.